Trainer KV Kortrijk wijst topclub af en komt met straffe ambities

KV Kortrijk gaat ook dit seizoen verder met Freyr Alexandersson als coach. Al was hij in beeld bij één van de topclubs uit de Jupiler Pro League.

Alexandersson slaagde er vorig seizoen in om KV Kortrijk in de Jupiler Pro League te houden. Een huzarenstukje dat hem meteen de nodige interesse van een Belgische topclub opleverde.

Volgens Het Nieuwsblad werd Alexandersson uitgenodigd bij Union SG om de opvolger van Blessin te worden, maar kwam men niet verder dan één gesprek tussen beide partijen.

De reden waarom de deal afsprong is volgens de krant te zoeken in het feit dat Alexandersson hoe dan ook zijn eigen assistent Jonathan Hartmann wilde meebrengen.

DNA van Union SG

Union heeft echter een eigen legertje aan assistenten en wil daar niet van afwijken om het DNA van de club te bewaren. Alexandersson bleef aandringen om zijn eigen assistent, waardoor een mogelijke deal afsprong.

Alexandersson laat het alvast niet aan zijn hart komen en schuift stevige ambities naar voren voor het nieuwe seizoen. “In ons eigen stadion willen we het iedere topclub lastig maken”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Mijn droom is om elke thuiswedstrijd voor een vol Guldensporenstadion te spelen. Onze ambitie is om een ticket voor de Europe Play-offs te bemachtigen, maar het belangrijkste doel is natuurlijk in eerste klasse blijven.”