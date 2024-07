'Sterkhouder op de weg naar de uitgang bij Standard'

Standard heeft er echt geen leuk seizoen opzitten. De club kampt met heel wat problemen op financieel en sportief vlak. Volgend seizoen zal beter moeten.

Daarom zijn de Rouches hun best aan het doen om met een beperkt budget toch een goede ploeg in elkaar te steken. Maar dat is niet zo makkelijk.

De club moet ook zijn goede spelers weten te houden, en dat gaat niet zomaar. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri kan het goed zijn dat een van de sterkhouders vertrekt.

Hij meldt dat West Bromwich Albion en Standard aan het praten zijn over een transfer van Isaac Price. De middenvelder zou voor 2 miljoen euro weg kunnen.

De speler is zelf geïnteresseerd in een transfer, terwijl Standard de transfermarkt als afspeurt, op zoek naar een vervanger. Preston North End is ook geïnteresseerd, maar West Brom duwt het hardste door.

🚨 EXCL. #Standard Liege & West Bromwich Albion are in talks and working on a deal for a permanent move of Isaac Price.



💰 The North-Ireland player could leave for 2M€.



🗣️ Personal terms still underway and still need to be discussed on the basis of a 5 years contract as… pic.twitter.com/o1TEE9NKVe