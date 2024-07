"Kijker is het slachtoffer": hoe de clubs door het niet met elkaar eens te raken tot dit soort diepterecords komen

Terwijl de Olympische Spelen nog maar net begonnen zijn en we eigenlijk het EK (en de Tour de France) nog niet vergeten zijn, is de Jupiler Pro League al opnieuw begonnen. Hoewel: is de competitie al echt begonnen?

In elk stadion waar we kwamen, zeiden de collega-journalisten en wij haast in koor: twee weken te vroeg. Anderlecht, Club Brugge, Union, Antwerp, KAA Gent, Genk: de topploegen maakten collectief heel weinig indruk.

Op het einde van het seizoen zal moeten blijken hoe belangrijk de twee punten extra zullen zijn die Gent, Anderlecht en Antwerp hebben gepakt. Objectief moeten we vaststellen dat de diverse ploegen in de Jupiler Pro League er nog niet klaar voor waren.

8 - Only eight goals were scored on the first matchday of the 2024-25 Jupiler Pro League campaign, the lowest goals tally on a matchday in the regular season of the @ProLeagueBE since round 23 in 2007-08 (also 8 goals). Slowstart. pic.twitter.com/dgmMHZoonV — OptaJohan (@OptaJohan) July 28, 2024

Dat is ook niet eens onlogisch: de voorbereiding was dit jaar zelfs korter dan ooit voor sommige ploegen dankzij het EK. Is het dan wel een goed idee om al zo vroeg aan het seizoen te beginnen? Enkel Westerlo scoorde meer dan één keer.

Acht doelpunten is laagterecord

In totaal vielen amper acht doelpunten op de openingsspeeldag. Daarbij vielen sommige doelpunten dan ook nog eens letterlijk of toch minstens figuurlijk uit de lucht. Mag het wat meer zijn? Het mag zeker wat meer zijn.

Acht doelpunten in een speeldag, dat is een triest laagterecord in de Jupiler Pro League. Al moet gezegd: in het seizoen 2007-2008 was er ook al eens een speeldag met amper acht doelpunten en toen waren er nog negen wedstrijden.

"Moeten we echt zo vroeg beginnen? Onze clubs zijn duidelijk nog niet klaar. Wie is hier dan mee gediend? De twee clubs die vroeg aan de bak moeten in Europa misschien? De overvolle kalender lijkt me geen excuus: je kan ook op woensdag voetballen", predikte Jacky Mathijssen in Het Belang van Limburg.

Ook Marc Degryse was kritisch bij Het Laatste Nieuws: "Uiteindelijk is de kijker het slachtoffer. Die betaalt het abonnement om alle wedstrijden te volgen, maar krijgt dan matchen voorgeschoteld van ploegen die er over een maand helemaal anders zullen uitzien."

Competitieformat

Die ploegen hebben natuurlijk ook bij het opstellen van de kalender het nodige boter op het hoofd. Iedereen was het er haast over eens dat er minder wedstrijden moesten komen, maar omdat de ploegen het onderling niet eens raakten over het competitieformat ... blijft dat hetzelfde.

Opnieuw 40 wedstrijden dus voor de topclubs, mét halvering van de punten bovendien. Het zwaartepunt wordt zo meteen naar het einde van het seizoen gebracht, waardoor je op voorhand dit soort scenario's zou kunnen voorspellen.