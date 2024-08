Ook de statistieken maken duidelijk: dit was geen goede start van de competitie, al mochten Genk, Club en Union wel meer krijgen

Terwijl de Olympische Spelen nog maar net begonnen zijn en we eigenlijk het EK (en de Tour de France) nog niet vergeten zijn, is de Jupiler Pro League al opnieuw begonnen. Hoewel: is de competitie al echt begonnen? Speeldag 1 was lauwe koffie, wat brengt speeldag 2?

In elk stadion waar we kwamen, zeiden de collega-journalisten en wij haast in koor: twee weken te vroeg. Anderlecht, Club Brugge, Union, Antwerp, KAA Gent, Genk: de topploegen maakten collectief heel weinig indruk.

Op het einde van het seizoen zal moeten blijken hoe belangrijk de twee punten extra zullen zijn die Gent, Anderlecht en Antwerp hebben gepakt. Objectief moeten we vaststellen dat de diverse ploegen in de Jupiler Pro League er nog niet klaar voor waren.

8 - Only eight goals were scored on the first matchday of the 2024-25 Jupiler Pro League campaign, the lowest goals tally on a matchday in the regular season of the @ProLeagueBE since round 23 in 2007-08 (also 8 goals). Slowstart. pic.twitter.com/dgmMHZoonV — OptaJohan (@OptaJohan) July 28, 2024

In totaal vielen amper acht doelpunten op de openingsspeeldag. Daarbij vielen sommige doelpunten dan ook nog eens letterlijk of toch minstens figuurlijk uit de lucht. De analisten waren het dan ook eens: de competitie is misschien te vroeg begonnen en de kijker is het slachtoffer.

Het laagterecord kwam er overigens ook niet uit het niets. Het was zeker niet zo dat er bijzonder veel kansen gemist werden. De statistiekenbureaus gingen aan de slag met de diverse wedstrijden en kwamen tot een aantal statistieken.

Expected goals maken saaiheid van speeldag duidelijk

Als het gaat over de expected goals bijvoorbeeld, dan waren er weinig ploegen die echt aanspraak mochten maken op een overwinning. Club Brugge had tegen Mechelen wel meer kunnen krijgen dan een 1-1 gelijkspel.

Zij hadden 3.2 doelpunten moeten scoren op basis van de statistieken en zelfs maar 0.5 doelpunten moeten tegenkrijgen. Ook Genk had dankzij 2.5 expected goals eigenlijk zijn wedstrijd moeten winnen, net als Union SG met een score van 1.6.

Een van de weinige ploegen die wist te winnen was KVC Westerlo en dat deden ze overtuigend tegen Cercle Brugge. De Vereniging had ook een goaltje verdiend, maar toch wonnen De Kemphanen meer dan verdiend.

Het doelpunt van Anderlecht was al iets meer gevleid, want zij zouden eigenlijk op 0.7 expected goals zijn uitgekomen. Kortrijk, Beerschot, OH Leuven en STVV hadden 0.0 doelpunten verdiend, ook Dender en Standard maakten niet al te veel indruk.

Als we de totaalsom van de expected goals zouden maken, dan komen we voor de eerste speeldag uit op amper 15,4 doelpunten. Meer dan de acht die er vielen, maar toch nog steeds een teleurstellend aantal. Hopelijk beterschap op speeldag 2.