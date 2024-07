Philippe Albert ziet ander probleem dan te vroege start van de competitie voor zwakke speeldag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De eerste speeldag in de Jupiler Pro League stelde bitter weinig voor. Voor analist Philippe Albert heeft dat niks te maken met de vroege start van de competitie.

Philippe Albert stak in La Capitale een pluim op de hoed van de Standardspelers. Zij toonden veel vechtlust op bezoek bij KRC Genk, maar met dat alleen zullen ze het seizoen zeker niet redden.

Er is offensief veel te weinig aanwezig om wat te kunnen betekenen. Het verlies van Kanga, Yeboah en Balikwisha weegt enorm zwaar door bij de Rouches.

“Als ze er doorheen willen komen, zullen ze zich moeten versterken, ongeacht hun middelen”, vertelt Albert in de Waalse krant, al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Er werd al snel gewezen naar de vroege start voor het kleine aantal doelpunten, maar dat gelooft Albert helemaal niet. “Sommige mensen zeggen dat het komt doordat we te vroeg beginnen, drie weken voor de meeste andere competities.”

“Ik denk van niet, omdat de spelers die we zien een goede maand voorbereiding hebben gehad. Ik denk dat het meer een kwestie van niveau en kwaliteit is. Brugge, Genk, Union en Anderlecht moeten het beter doen. En misschien is het een kwestie van mentaliteit, net als Brugge vorig seizoen.”