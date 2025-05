OFFICIEEL: Dit zijn de twee nieuwe leden van de Hall of Fame van de Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Raoul Lambert en Robbie Rensenbrink zijn de twee nieuwe leden van de Hall of Fame van de Pro League. De voormalige Bruggeling werd verkozen door het publiek, terwijl de Anderlecht-legende geselecteerd werd door een panel van experts.

Deze maandag vinden de Pro League Awards plaats in Antwerpen. Acht individuele prijzen werden uitgereikt, waaronder die voor speler, doelpunt, talent en coach van het seizoen in de Jupiler Pro League.

Maar ook werden er twee nieuwe legendes van het Belgische voetbal ingehuldigd in de Hall of Fame van de Pro League. Zes kandidaten waren enkele weken geleden genomineerd: Robbie Rensenbrink, Wilfried Van Moer, Raoul Lambert, Johan Boskamp, Lei Clijsters en de voormalige Red Flame Heleen Jaques.

Zoals bij de eerste golf van introducties, mocht het publiek mee beslissen. Raoul Lambert, de meest geprezen speler, komt de Hall of Fame binnen. De voormalige aanvaller, nu 80 jaar oud, belichaamt perfect het motto "No sweat, no glory" van Club Brugge.

De tweede legende is geselecteerd door een jury van experts, bestaande uit Mbo Mpenza, journalisten Frank Raes, Christine Schrëder en Evert Winkelmans, en leden van de reeds ingehuldigde Hall of Fame.

Hun keuze is gevallen op Robbie Rensenbrink, een legende van Sporting Anderlecht, die dus ook de Hall of Fame van de Pro League betreedt. Sinds vorig jaar bestond deze al uit Eric Gerets, Franky Van der Elst, Jan Ceulemans, Jean-Marie Pfaff, Luc Nilis, Michel Preud'homme, Pär Zetterberg, Thomas Buffel, Vincent Kompany en Wesley Sonck.