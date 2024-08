Massimo Bruno merkt een "immens verschil met vorig jaar" op bij KV Kortrijk

KV Kortrijk neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. Beide clubs verloren op de eerste speeldag en zijn op zoek naar hun eerste punten.

KV Kortrijk ging tijdens de eerste speeldag met 0-1 onderuit tegen KAA Gent. Toch had het er ook anders kunnen uitzien, beseft Massimo Bruno.

"We verdienden meer tegen Gent", begon hij bij Het Laatste Nieuws. "We speelden echt een enorm sterke tweede helft. Het is gewoon balen dat we enkele mooie mogelijkheden de nek omwrongen. Ze leerden ons een lesje in efficiëntie."

Afgelopen seizoen ging het seizoensbegin in ieder geval niet zo vlot, als nu tegen KAA Gent. De voorbereiding liep dan ook gewoon goed.

"Een immens verschil met vorig jaar", beseft Bruno. "De coach was er vanaf de eerste dag bij, we konden meteen rekenen op enkele versterkingen en sterkhouders als Haruya (Fujii, n.v.d.r.) en Mark (Mampassi, n.v.d.r.) bleven aan boord. Als we de goede dingen van de voorbereiding kunnen doorduwen, kunnen we iets neerzetten."

Bruno wil er dit seizoen wel iets moois van maken. De afgelopen twee seizoenen moest hij het, te vaak naar zijn zin, met een bankzittersrol doen.

"Ik hoop tegen Cercle op mijn elan voort te gaan. Het is aan mij om te tonen dat ik het verdien om te spelen. Het zal een lastige verplaatsing worden. Ze hebben iets recht te zetten na die zware 3-0-nederlaag in Westerlo. Het spel van Cercle is over de zomer niet veranderd. We weten dat het heel hard en fysiek gaat worden. Hopelijk zijn we zondag wél efficiënt", besluit hij bij HLN.