KRC Genk-coach Thorsten Fink zag het met lede ogen aan: "Ik heb veel werk volgende week..."

KRC Genk heeft alweer niet kunnen winnen. De Limburgers gingen met 3-1 de boot in tegen OH Leuven. Vooral de eerste helft viel enorm tegen bij Genk.

Genk-coach Thorsten Fink moest het na de wedstrijd komen uitleggen. Volgens hem liep het vooral in de eerste helft mis.

"We wonnen geen duels in de eerste helft", begint de Duitse coach zijn analyse. "We maakten daarna een grote fout in de verdediging en gaven hun de 1-0. Bij de rust was ik echt niet gelukkig."

"We maakten dan wat aanpassingen en in de tweede helft verliep het al iets beter. We kregen een aantal kansen. Maar Leuven vocht beter dan wij."

Volgende week komt landskampioen Club Brugge op bezoek. Fink beseft dat er werk aan de winkel is. "We waren niet altijd goed georganiseerd. Dat wil zeggen dat ik heel veel werk heb volgende week."

Tijdens de rust moest Fink ingrijpen. Hij maakte duidelijk dat het beter moest in de kleedkamer. "Ze deden niet altijd wat ik wou dat ze deden, zeker onder druk."

"Natuurlijk zorg ik tijdens de rust voor wat druk bij de spelers, maar ik zeg ook dat we nog kunnen winnen. Het stond 2-0, dus dat ging nog. Ik geloofde er nog even in. Maar ze scoren die 3-1 op een lastig moment", besluit hij.