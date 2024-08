Cercle Brugge begint slecht met 0 op 6: Hannes Van der Bruggen zegt wat er fout loopt

Cercle Brugge heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd verloren, tegen KV Kortrijk ging het met 1-2 onderuit. Hannes Van der Bruggen legde de vinger op de wonde.

Minder dan drie dagen na de Europese kwalificatie tegen het Schotse Kilmarnock heeft Cercle Brugge een tweede nederlaag op rij in de Belgische competitie geleden. De Vereniging begint zo met 0 op 6 aan het nieuwe seizoen.

"Dit is heel frustrerend", reageerde Hannes Van der Bruggen meteen na de wedstrijd. "Het ontbreekt ons vandaag aan efficiëntie, zowel aanvallend als verdedigend. Die twee goals mogen gewoon niet vallen."

Cercle slikt te makkelijk goals

"Het gebeurt net als vorige week opnieuw op stilstaande fases, wat volgens mij gewoon een gebrek aan concentratie is." Mampasi kopte twintig minuten voor tijd de winnende goal voor KV Kortrijk binnen op corner.

"Dan geef je wedstrijden gewoon weg. We creëren nog genoeg kansen om gelijk te maken, maar zijn we niet efficiënt genoeg. Vorig jaar ging dat er allemaal in, maar nu niet." Cercle probeerde wel, maar raakte niet voorbij doelman Gunnarsson.

"Dat is niet tof en leuk. Maar ik pin me niet echt vast op dat klassement. Het is gewoon stom dat we zo gemakkelijk goals slikken, tegen ploegen die niet per se beter zijn. Vandaag moeten we minstens een punt pakken", besloot Van der Bruggen nog.