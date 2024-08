🎥 Opvallend moment tijdens Marokko-Spanje: scheidsrechter wordt na een kwartier omver gemaaid en kan niet meer verder

Marokko speelde een mooi Olympisch toernooi, maar zal niet met de eindwinst kunnen pronken. Het land geraakte in de halve finale niet voorbij Spanje.

Rahimi kon Marokko op voorsprong brengen vanop de stip. Na de rust kregen ze het moeilijker en na een foutje van Genk-speler Zakaria El Ouahdi kon Fermin Lopez gelijkmaken.

Uiteindelijk trapte Juanlu Sanchez de Spanjaarden in de slotfase nog naar de finale. Die wordt op vrijdag gespeeld tegen gastland Frankrijk. Voor Marokko is het nog wel niet afgelopen.

Het land speelt op donderdag nog de troostfinale tegen Egypte. Bilal El Khannouss speelde tegen Spanje overigens niet mee omdat hij geelgeschorst was.

Maar misschien wel het opvallendste moment van de partij kregen we al na een kwartier te zien. Een Spanjaard maaide scheidsrechter Ilgiz Tantashev per ongeluk onderuit.

Hij maakte een lelijke val, op het hoofd zelfs, zo leek. Het werd snel duidelijk dat hij niet verder kon. De Zweedse ref Glenn Nyberg moest hem zo na 15 al komen vervangen.

