Done deal: Antwerp troeft heel wat clubs af voor volgende knaltransfer

Royal Antwerp FC is al heel actief geweest op de transfermarkt. Met Denis Odoi, Tjaronn Chery, Ayrton Costa en Rosen Bozinhov hebben ze al vier versterkingen weten binnen te halen. En versterking nummer 5 is er nu ook.

Er was al even geweten van de interesse in de jonge Farouck Adekami, maar die transfer is nu helemaal rond. De speler heeft zijn medische tests afgerond in Antwerpen. De aanvallender middenvelder komt over van de Right to Dream Academy in Ghana.

Antwerp troeft met de komst van Adekami verschillende clubs uit België, Scandinavië, Frankrijk en Duitsland af. Zijn transfer werd op woensdagavond officieel aangekondigd door stamnummer 1. En of ze er blij mee zijn.

"RAFC blijft inzetten op jonge, beloftevolle voetballers voor het A-team. Spelers uit de eigen jeugd - denk bijvoorbeeld aan Arthur Vermeeren, Zeno Van den Bosch en Kobe Corbanie - en spelers die elders gerekruteerd worden."

Nieuw talent voor Antwerp

"Zo zijn we in Ghana uitgekomen bij de Ivoriaan Farouck Adekami. Een offensieve middenvelder die het best tot zijn recht komt op de '10'", aldus The Great Old in een bericht dat gedeeld werd op de sociale media bij de aankondiging van de nieuwkomer.

Adekami staat in eigen land te boek als een groot talent. Dat Antwerp hem kon strikken, is duidelijk een goede zaak - mogelijk ook voor de Belgische competitie. Wanneer we hem aan het eerst te zien zullen krijgen, is nog niet duidelijk.