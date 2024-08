Rode Duivel leek vorig seizoen al transfer te maken, maar is nog steeds niet weg: "Enkel naar club die Champions League kan winnen"

Rode Duivel Johan Bakayoko (21) wacht geduldig op een versnelling in de transfermarkt. Hoewel hij in een ideale wereld zijn afscheid van PSV al aan het einde van het vorige seizoen had willen nemen, is het er nog steeds niet van gekomen.

Bakayoko wil alleen vertrekken naar een club die om prijzen speelt, zoals hij in juli aan het Eindhovens Dagblad vertelde: “Als ik Eindhoven verlaat, dan alleen voor een club die kampioen kan worden en de Champions League kan winnen", zei de winger toen. Bakayoko heeft aanbiedingen van Brentford en clubs uit Saudi-Arabië beleefd afgewezen, omdat deze niet voldoen aan zijn sportieve ambities. Als er geen club komt die voldoet aan zijn criteria en minimaal 40 miljoen euro biedt, blijft hij graag nog een seizoen bij PSV, waar hij het naar zijn zin heeft. Clubs als Bayern München, Liverpool en Arsenal volgen de Belgische vleugelspeler nauwlettend, net als Leipzig, hoewel deze laatste ook andere goedkopere opties overweegt, zoals Rayan Cherki en Francisco Conceição. Bakayoko begrijpt dat transfers vaak pas op het laatste moment plaatsvinden, dus hij kan nog even moeten wachten op duidelijkheid over zijn toekomst. In de tussentijd begint Bakayoko het nieuwe seizoen als basisspeler voor PSV, te beginnen met de wedstrijd tegen Waalwijk. En zoals hij op het EK verkondigde: "Ik heb er geen problemen mee om bij PSV te blijven."





