Is de transfer van Lukaku deze week officieel? 'Napoli zet eerste stap en heeft formeel bod gedaan op Big Rom'

Kunnen we deze week eindelijk een transfer van Romelu Lukaku aankondigen? SSC Napoli gaat alvast de eerste stap zetten. De bal ligt in het kamp van Chelsea FC.

De Italiaanse media zijn unaniem: SSC Napoli heeft beslist om werk te maken van de transfer van Romelu Lukaku. Partenopei gaat niét wachten op een transfer van Victor Osimhen om de Rode Duivel naar Italië te halen.

We schreven enkele dagen geleden al dat het wachten was tot Napoli of Chelsea FC een eerste stap zou zetten. Het zijn dus de Italianen die niet langer willen wachten. Al zwichten ze niét helemaal voor de Engelsen.

Het officiële bod van Napoli is er eentje van 25 miljoen euro, terwijl Chelsea eerder aan 35 miljoen euro denkt. Via bonussensystemen kunnen enkele extra miljoenen worden vastgeknoopt aan de deal. Het gepoker gaat dus duchtig verder.

Beide kampen zullen de komende dagen rond de tafel gaan om de transfer te bespreken. Sport MediaSet weet dat (onbevestigde) bronnen spreken dat een vergelijking voor een vaste transfersom van dertig miljoen euro in de pijpleiding zit.

Wanneer is de transfer van Romelu Lukaku naar SSC Napoli officieel?

Napoli wil overigens héél snel schakelen. Partenopei wil Lukaku voor de start van de Serie A inlijven. De openingswedstrijd voor de troepen van Antonio Conte staat gepland voor… komende zondag. Zit Lukaku dan al in de tribune of zelfs op de bank?