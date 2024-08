Ondanks zware blessure? 'Vijf miljoen euro op komst voor speler Cercle Brugge'

Centrale verdediger Edgaras Utkus viel in het slotkwartier van de wedstrijd tegen Beerschot uit met een hamstringblessure en dat zou wel eens vrij ernstig kunnen zijn. Toch zou hij ook definitief kunnen vertrekken bij de club.

De Vereniging heeft inmiddels laten weten dat hun centrale verdediger enkele weken out is met een hamstringblessure. Tijdens het seizoen 2022-23 liep de Litouwer al eens een zware kruisbandblessure op tegen RSC Anderlecht, die hem vrijwel het hele seizoen aan de zijlijn hield.

Tot nu toe speelde de Litouwer al 63 wedstrijden voor Cercle. Hij kwam in 2022 over van Monaco B. Het is nog steeds onduidelijk hoelang de verdediger exact out zal zijn. Toch zou het ook zomaar kunnen dat hij nooit meer in actie komt voor De Vereniging.

© photonews

Vanuit Litouwen klinken berichten dat de 24-jarige centrale verdediger in de belangstelling staat van een team uit Italië. En die zouden daarbij ook meteen ver willen gaan om de speler in huis te gaan halen deze zomer.

Italiaanse interesse

Zo zou er een bod van vijf miljoen euro kunnen vallen om Utkus weg te kopen op Jan Breydel. Daarmee zou Cercle Brugge wel meteen flink wat geld kunnen gaan bijschrijven. Benieuwd of ze zullen ingaan op het aanbod.

Er zou gesproken worden door de makelaar van de Litouwer. Toch is er tot op heden nog geen duidelijkheid over de zaak. Ook de naam van de Italiaanse club is tot op heden nog niet bekend, dus we houden u verder op de hoogte.