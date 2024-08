Miron Muslic heeft slecht nieuws over de blessure van Hannes Van Der Bruggen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge moest het in de terugwedstrijd tegen Molde doen zonder Hannes Van Der Bruggen. En dat zal wel nog even zo zijn.

Dat Hannes Van Der Bruggen een belangrijke rol heeft bij Cercle Brugge, werd duidelijk in de heenwedstrijd in en tegen Molde. Toen begon hij op de bank en werd Cercle Brugge van het kastje naar de muur gespeeld in de eerste helft.

Dat Van der Bruggen uitviel voor de terugwedstrijd, was een stevige domper. "Hannes is zowel op als naast het veld onze leider en de man met de meeste ervaring, ook Europees. Dit is een zwaar gemis voor ons", zei coach Miron Muslic vooraf.

Cercle Brugge deed het degelijk in de terugwedstrijd, zeker omdat het een uur met tien moest spelen na een rode kaart voor Abu Francis. Maar de 3-0 uit de heenwedstrijd ophalen was te moeilijk voor Cercle.

Van der Bruggen nog een tijdje afwezig

In de play-offs van de Conference League kan Cercle wel nog de Europese groepsfase afdwingen. Al zal dat wellicht ook zonder Van der Bruggen moeten. "We zullen hem nog zeker 10 dagen tot twee weken moeten missen. En dat is een positieve prognose", zei Muslic.

Zondag is er ook nog de competitiewedstrijd tegen OH Leuven, de competitiewedstrijd tegen KAA Gent tussen de twee wedstrijden in de play-offs van de Conference League werd uitgesteld.