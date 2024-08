Analist heeft boodschap voor bestuur van JPL-laagvlieger: "Ik vind het belachelijk"

Christian Lattanzio zal wel nog wat respijt krijgen na de 3-3 tegen Dender. De Kanaries stonden héél dicht bij hun eerste driepunter, maar moesten toch nog de gelijkmaker toestaan. Ook analist Thomas Chatelle ziet dat de Italiaan meer tijd moet krijgen.

Bij STVV was er al hoogspanning. “Dat de trainer voor de match al onder druk stond, zag je in die eerste minuten. De spelers waren duidelijk nog onder de indruk van de zes goals die ze slikten op Antwerp. Ze durfden weinig en hadden schrik aan de bal", aldus Chatelle in HBvL.

STVV heeft nog werk, zeker op stilstaande fases. Zo incasseerden ze ook de gelijkmaker. "Als je ziet hoe de Kanaries verdedigen op die stilstaande fases, denk ik dat ze daar nog veel doelpunten op zullen incasseren."

"Ze zijn te licht en te naïef. Maar ook die nieuwe keeper heeft me niet kunnen overtuigen. Kokubo had het vooral lastig met zijn voeten en nam onnodige risico's. Het is dus nog geen Schmidt of Suzuki, al moeten we hem wel nog tijd geven.”

Lattanzio heeft dus versterkingen nodig, maar voorlopig blijft het stil. “Ik vind het trouwens wel belachelijk om na vier speeldagen al je trainer in vraag te stellen. Sowieso zijn de resultaten ook zijn verantwoordelijkheid, maar het is nooit slechts één factor die speelt."

"We wisten dat het niet makkelijk ging zijn om over te nemen van Fink, met alle spelers die vertrokken zijn. Het is dus niet eerlijk om alleen maar op hem te focussen, want hij heeft ook nog versterkingen nodig.”