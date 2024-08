Thomas Chatelle plukt er één naam uit bij KRC Genk: "Veel beter dan de eerste matchen"

KRC Genk won afgelopen weekend met 3-4 van Beerschot. Een leuke wedstrijd, met voetbal op zijn Finks volgens analist Thomas Chatelle.

KRC Genk pakte tegen Beerschot zijn tweede opeenvolgende zege in de Jupiler Pro League dit seizoen. Daarmee komt de ploeg van trainer Thorsten Fink momenteel op een gedeelde vierde plaats in de rangschikking.

“Het was een bijzonder open wedstrijd, die leuk was voor alle fans. Maar dat zijn we intussen ook wel al een beetje gewend van Thorsten Fink, die zijn team altijd aanvallend en met veel goesting naar voren laat voetballen”, klinkt het bij Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg.

Al houdt dat ook de nodige risico’s in en dat strafte Beerschot uiteindelijk af met drie doelpunten. De verdediging stond meer dan één keer niet waar ze moest staan.

“Maar dit is nu eenmaal wat je krijgt met Fink als coach. Hij wil aanvallen en neemt daarom risico’s, zelfs wanneer hij voorstaat. Al zou een extra centrale verdediger momenteel ook geen overbodige luxe zijn, zeker nu Mark McKenzie vertrokken is”, gaat Chatelle verder.

Als de analist r iemand moet uithalen, dan kiest hij voor Jarne Steuckers. “Hij voelt zich duidelijk veel beter in de ploeg dan bij die eerste wedstrijden, waarin hij het toch lastig had. Nu zien we weer de Steuckers van bij STVV, eentje met veel creativiteit en een uitstekende traptechniek.”

Ook zijn samenspel met Bilal El Khannouss viel op. De Marokkaan zette zich, net als Zakaria El Ouahdi, voor de volle honderd procent in. Niet eenvoudig en vanzelfsprekend gezien de situatie.