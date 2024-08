Brian Riemer zegt wie bedankt moet worden voor het succes van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht is leider in de Jupiler Pro League. Het toonde zich dit seizoen dodelijk efficiënt en dat leverde de nodige resultaten op.

RSC Anderlecht staat met 10 op 12 helemaal bovenaan de rangschikking van de Jupiler Pro League. Afgelopen weekend liet het zijn efficiëntie nog maar eens zien, vooral dan bij de stilstaande fases, zoals het heerlijke doelpunt van Amuzu vlak voor de rust.

Voor die resultaten moet Brian Riemer Yannick Euvrard bedanken. De trainer werd vorig jaar weggehaald bij de voetbalbond. Op het EK van 2021 en het WK in Qatar stond Euvrard nog aan de zijde van de toenmalige bondscoach Roberto Martinez.

Het afgelopen jaar maakte hij mee het mooie weer bij RSC Anderlecht, zo weet ook trainer Brian Riemer enorm te appreciëren. “Hij doet fantastisch werk”, bevestigt Riemer aan La Capitale over zijn collega.

Nochtans zijn voetballers zelf vaak geen vragende partij. “Bij veel clubs zijn de spelers niet altijd ontvankelijk en willen ze niet te hard werken aan set-pieces. Yannick is erin geslaagd om de groep het belang van deze fases bij te brengen.”

Dat leverde al het nodige resultaat op. “En dat je je tegenstanders pijn kunt doen vanuit corners en vrije trappen. Ik ben blij dat we twee doelpunten heb gescoord uit set-pieces in Mechelen, want ik weet hoeveel tijd dat kost in de week.”