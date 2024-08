OFFICIEEL: RWDM haalt aanvallende versterking uit Canada

RWDM degradeerde vorig seizoen uit de Jupiler Pro League en moet zich versterken. Nu hebben ze aanvallende versterking gevonden in Canada.

Het doel van het Brusselse RWDM is duidelijk. Zo snel mogelijk terug promoveren naar de Jupiler Pro League en vooral concurrentie vormen voor hun twee succesvolle stadsgenoten Anderlecht en Union. Daarvoor is er een versterking nodig en dit heeft RWDM nu gevonden in Canada.

Woensdagavond stelde RWDM hun nieuwe aanvallende versterking voor. Dit is Kwasi Poku die overkomt van het Canadese Forge FC. Een ploeg die niet uitkomt in de MLS, maar in de Canadese eerste klasse. Voordien kwam Poku uit voor de tweede ploeg van Toronto FC.

De 21-jarige aanvaller is 1m91 lang en komt ook uit voor de Canadese U20. Daar kwam hij zes wedstrijden in actie, maar wist het doel nog niet te vinden. Dit deed hij al wel voor Forge FC. Poku kwam dit seizoen in 21 wedstrijden in actie en wist daarin 10 keer het net te vinden.