Voormalig Belgisch talent van Anderlecht en Manchester United staat voor een terugkeer naar Engeland

Largie Ramazani kende op persoonlijk vlak een goed seizoen bij het Spaanse Almeria. De 23-jarige vleugelaanvaller kwam in 31 wedstrijden tot vier doelpunten en vijf assists. Hij kon echter niet voorkomen dat Almeria op het einde van het seizoen degradeerde uit La Liga.

De Belgische jeugdinternational heeft nog een contract tot medio 2025, maar het lijkt er niet op dat hij dit gaat uitdoen. Er was een tijd terug interesse van het Engelse Everton, maar deze lijkt bekoeld. Een andere Engelse traditieclub heeft echter wel hun oog laten vallen op Ramazani. Zo weet Fabrizo Romano dat Leeds United een kleine 12 miljoen euro wil neertellen voor de Belgische vleugelaanvaller.

Het voormalige jeugdproduct van Anderlecht is alvast goed begonnen aan het nieuwe seizoen met Almeria. Hij kwam namelijk al in de eerste wedstrijd van het seizoen tot scoren, maar lang zullen ze in Spanje waarschijnlijk niet meer kunnen genieten van Ramazani. Zo zouden alleen de medische testen nog moeten afgerond worden.

🚨⚪️ EXCL: Leeds United have agreed deal to sign Largie Ramazani from Almería, here we go!



Fee will be €11.7m total package add-ons included plus 15% sell-on clause.



Medical tests booked. 🛫 pic.twitter.com/4XrbvaCfF8