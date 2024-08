Jesper Fredberg heeft nog een extra vereiste voor een nieuwe middenvelder: zoeken naar speld in hooiberg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht wil dominanter gaan voetballen, maar wint amper duels. Brian Riemer ergerde zich donderdag aan het gebrek aan duelkracht op lange ballen. Maar de verdediging is niet de enige linie waar dat een probleem is. Paars-wit heeft nood aan lengte, dat is een conclusie van de voorbije jaren.

Om even de vergelijking te maken. Club Brugge en Genk hebben in hun kern 16 jongens groter dan 1m80. Anderlecht heeft er 11 waaronder de drie doelmannen en Diawara, Patris en Kana, die nog niet gebruikt werden dit seizoen. Enkel Vertonghen, Coosemans, Simic, Zanka, Vazquez, Dolberg en Angulo zijn groter dan 1m80. Let daarbij op dat daar geen enkele middenvelder bijzit. Daar verliest Anderlecht dan ook het meeste van de duels. Dan wordt het moeilijk om dominant te zijn. Tegen een Club, dat negen van die jongens in de basis staan heeft, wordt het dan moeilijk concurreren. Anderlecht heeft nood aan lengte, wat tegen Minsk ook weer duidelijk werd. Zolang de bal op de grond blijft, staan ze hun mannetje wel, maar de Wit-Russen hadden in de tweede helft ook door dat ze gerust ballen konden gaan pompen. Lengte en techniek is niet overal te vinden Een middenveld Rits-Leoni-Verschaeren - gemiddeld 1m75 groot - is altijd in het nadeel tegen een middenveld met bijvoorbeeld Vanaken (1m95) en Onyedika (1m86). Daarom ook dat Jesper Fredberg naar grotere jongens zoekt, maar... Die moeten ook nog eens technisch begaafd zijn en creatief. Met het budget dat de CEO Sports momenteel heeft, is dat zoeken naar een speld in een hooiberg. Anderlecht mist duelkracht in het centrum van het veld en daar is niet meteen een oplossing voor. De Neerpede-jongens zijn dat ook niet gewend. Zij willen uitgaan van de combinatie, maar ook dat loopt op dit moment niet van een leien dakje. Er is geen plan B, want Anderlecht kan geen powerplay ontwikkelen. Ze moeten het hebben van de collectieve druk. Maar ook daar scheelt wel het een en ander aan. Het staat nog niet op punt, om het eufemistisch uit te drukken. Het doet allemaal geen goed aan de perceptie, want op Neerpede weten ze ook dat het krediet op het spelniveau opgeraakt. En vrij snel zelfs...