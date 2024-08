Benito Raman geeft vleugels: 'KV Mechelen wil sneller op de bal spelen en volgende international in huis halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen is matig aan het seizoen begonnen met een 2 op 12. Op bezoek bij Antwerp gaat het op zoek naar zijn eerste driepunter van het seizoen. Ondertussen zijn ze wel volop bezig met zoektocht naar versterkingen.

Voor de aanval is er met Benito Raman ondertussen al een extra versterking gehaald, maar ook achteraan mag er nog wel wat bij om de spoeling voor coach Besnik Hasi wat minder dun te maken.

Temeer Zinho Vanheusden blessuregevoelig is en alweer met een blessure kampt. En dus willen ze na Raman en diezelfde Vanheusden opnieuw uitpakken met een toch best wel grote naam.

© photonews

Celtic-verdediger Gustaf Lagerbielke staat daardoor opnieuw nadrukkelijker op het verlanglijstje. Hij ging normaal gezien uitgeleend worden aan Heerenveen, maar die deal is nog niet rond.

Marktwaarde van 2,5 miljoen euro

En dus wil ook Mechelen er de Zweedse international nog graag bij hebben. Ze willen snel handelen om de huurdeal zo te kapen. De 24-jarige verdediger staat te boek als een speler met internationale allure.

Lagerbielke kwam vorig seizoen voor 3,4 miljoen euro over van het Zweedse Elfsborg naar Celtic, maar heeft tot nu toe nog niet zijn stempel kunnen drukken in Schotland. Met een marktwaarde van 2,5 miljoen euro is hij volgens Transfermarkt nochtans wel een optie om door te gaan breken.