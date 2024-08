Van Der Elst helemaal overtuigd van speler die bij Club Brugge werd doorgestuurd

Franky Van Der Elst is fan van Christiaan Ravych van Cercle Brugge. Nochtans werd hij twee jaar geleden nog doorgestuurd door Club Brugge.

Christiaan Ravych is één van de pionnen die bij Cercle Brugge helemaal aan het doorbreken is. Volgens Van Der Elst zal hij op termijn wel een stap hogerop zetten.

“Hij heeft alles in zich om dat te doen. Hij is ook polyvalent, stond al op de linksback, de rechtsback en centraal natuurlijk. Hij verdedigt nog volgens de regels van de kunst”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Ik bedoel daarmee dat het iemand is die blijft verdedigen tot de bal tegen het net ligt. Hij blijft meedenken en maakt zich ook nuttig als hij niet direct bij een fase betrokken is. Dan denkt hij mee over de volgende actie. Zo voorkwam hij al een paar keer een doelpunt.”

Voor Van Der Elst is hij zelfs beter dan Daland, die voor vier miljoen euro naar Cardiff in de Engelse tweede klasse trok. Een onbegrijpelijke keuze volgens de analist.

Al zal niet iedereen dat voorbeeld volgen. “Cardiff heeft nul op zes en kreeg al zeven goals binnen. Blijkbaar zijn sommige jongens nogal fan van het Engelse voetbal, maar voor Denkey zou de Championship toch te weinig zijn, vind ik.”

Dat het niet lukte bij Club Brugge voor Ravych is helemaal niet erg. “Goh, dat gebeurt wel vaker, hè. Het is niet omdat je niet kan doorbreken bij een topclub dat je het niet kan maken via een andere weg. Het toont dat hij mentaal sterk genoeg is om zo’n tegenslag te overwinnen.”