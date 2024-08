Roméo Lavia niet in de selectie bij Chelsea: dit is de reden voor zijn afwezigheid

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tegen Manchester City op de eerste speeldag stond Roméo Lavia in het basiselftal. Dit weekend maakt hij zelfs geen deel uit van de wedstrijdselectie tegen Wolverhampton.

De kern van Chelsea bestaat uit meer dan veertig spelers en een plekje veroveren in de selectie zal niet gemakkelijk zijn. Met slechte prestaties, afwezigheden en genoeg concurrentie.

Roméo Lavia zit echter in de goede flow en is dit Premier League-seizoen begonnen als basisspeler bij de Blues, tegen Manchester City.

Maar deze zondag is dat niet het geval. De jonge Belgische defensieve middenvelder staat zelfs niet op het wedstrijdblad voor de verplaatsing van Chelsea naar Wolverhampton.

Lichte blessure voor Roméo Lavia bij Chelsea

Zijn coach, Enzo Maresca, sprak zich uit over de reden van zijn blessure op Sky Sports. "Roméo heeft last van een lichte hamstringblessure en wordt gespaard. Er is geen ernstig probleem."

Dus uit voorzorg wordt de speler die vorig seizoen veel geblesseerd was aan de kant gehouden. Hopelijk is dit voor Roméo Lavia geen voorbode van opnieuw veel miserie.