Patrick Goots zegt of hij fan is van Benito Raman en maakt opvallende vergelijking

Benito Raman maakte afgelopen weekend zijn debuut bij KV Mechelen. Patrick Goots velt alvast zijn oordeel over de laatste versterking van Malinwa.

KV Mechelen won afgelopen weekend voor het eerst in deze jaargang van de Jupiler Pro League. Het was met het kleinste verschil te sterk voor Royal Antwerp FC.

“Een mooie overwinning, die weliswaar bevestiging moet krijgen, volgende week thuis tegen Charleroi”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. “Alleen zo kan Mechelen snel wegraken onderaan en een kloof slaan met de onderste ploegen in het klassement.”

Voor trainer Besnik Hasi zijn het geen gelukkige momenten, zeker omdat hij een volledig nieuwe verdediging moet installeren en er geregeld spelers uitvallen. Nu zitten ook Van Cleemput en Ngoy aan de kant.

Al zijn er ook stevige lichtpuntjes in de selectie, aldus Goots. “Gelukkig kende Pflücke een uitstekende seizoensstart en groeit Storm naar een betere vorm toe. Met Raman kreeg Hasi er bovendien een extra wapen bij.”

Goots is duidelijk fan van Raman. Hij maakt zelfs een opvallende vergelijking. “Ik zie hem alleszins graag bezig. Je mag hem geen seconde uit het oog verliezen. Hij is, net als Bassette, snel en vinnig. Ideaal om in het Mechelse systeem, rond een targetspits, uit te spelen.”