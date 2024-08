OFFICIEEL: 'RWDM haalt aanvaller van...Atlético Madrid'

RWDM lijkt een belangrijke versterking te hebben binnengehaald. De Brusselaars hebben een deal gesloten met Atlético Madrid voor de komst van Marcos Paulo.

Marcos Paulo kwam in de zomer van 2021 over van het Braziliaanse Fluminense waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot. Na uitleenbeurten aan Spaanse Mirandés en het Braziliaanse Sao Paulo is het nu de beurt RWDM om hem over te nemen.

De Brusselse club zal de 23-jarige aanvaller lenen van Atlético Madrid. Volgens journalist Sacha Tavolieri omvat de deal een optie om de speler na de uitleenperiode definitief over te nemen.

Na de degradatie vorig jaar streeft RWDM ernaar om weer te strijden voor promotie naar de Jupiler Pro League. Met de komst van Paulo, die bekend staat om zijn aanvallende kwaliteiten, hoopt de club zijn aanval te versterken en hun ambities waar te maken.

Molenbeek heeft tot nu toe 4 van de 6 punten in de Challenger Pro League verzameld. Deze vrijdag staat er een thuiswedstrijd op het programma tegen Eupen. Het is nog de vraag of de nieuwe Braziliaan al vanaf het begin zal spelen.

Volgens Transfermarkt wordt Marcos Paulo op twee miljoen euro geschat. Zijn contract bij Atlético Madrid loopt nog tot 2026, tenzij RWDM besluit hem na de uitleenperiode definitief over te nemen.