Zanka komt met opvallende uitspraak over de komst van Christian Eriksen

De Deense enclave bij RSC Anderlecht op peil houden. Jesper Fredberg en Brian Riemer zorgden daar goed voor.

Met Schmeichel en Delaney zijn er deze zomer twee Denen van RSC Anderlecht vertrokken. Met de komst van Zanka is de Deense inbreng ondertussen al weer wat opgekrikt.

Hij tekende echter wel maar voor één seizoen bij RSC Anderlecht. “Ik denk dat dit de perfecte oplossing was voor zowel mezelf als de club. Anderlecht is geen club waar je rustig van je oude dag kan komen genieten. Ik moet op mijn best zijn”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Wellicht wil hij de kans bij RSC Anderlecht gebruiken om volgend jaar elders nog een goed contract uit de brand te slepen. “Tegelijk is dit een mooie mogelijkheid voor mij om te tonen wat ik nog in mijn mars heb.”

Een naam die de hele zomer al valt in het Lotto Park is Christian Eriksen. Zanka zou zijn landgenoot maar wat graag bij Anderlecht zien, al doet hij zelf ook een opvallende uitspraak in deze transfer.

“Christian is een fantastische speler. Maar ik hang zeker niet elke dag aan de telefoon met hem. Als je ziet welke kwaliteit er hier op het middenveld rondloopt, is daar helemaal geen reden toe. Bovendien zijn ze allemaal nog heel jong.”

Volgens Zanka laat RSC Anderlecht duidelijk blijken dat een goede doorstroming uit de jeugd veel belangrijker is dan enkele grote namen binnenhalen.