Fredberg zoekt héél dringend oplossing voor twee spelers, inkomende mercato hangt er ook vanaf

Jesper Fredberg heeft al een deel van zijn kern kunnen opkuisen. Abdulrazak Ishaq en Kristian Arnstad zijn al weg en STVV lijkt vandaag de transfer op huurbasis van Louis Patris bekend te maken. Maar Fredberg heeft nog werk als hij zijn budget voor nog een inkomende transfer wil rond krijgen.

Bij Anderlecht lopen er immers nog twee grootverdieners rond die een stevige hap uit het loonbudget nemen: Alexis Flips en Amadou Diawara. Voor hen zijn er nog markten open en wordt er vooral gerekend op Turkije en Saoudi-Arabië.

Maar... dat is allemaal nog heel onzeker en Fredberg zou hen liefst vandaag of morgen nog van de hand doen. De CEO Sports heeft immers strikte instructies dat hij een bepaalde loonmassa niet mag overschrijden en als hij nog iets speciaal wil doen, moeten die twee dus nog weg geraken.

De twee zitten momenteel in een soort B-kern en trainen niet mee met de A-ploeg. Er wordt dus niet meer op hen gerekend. Vooral in het geval van Flips is dat pijnlijk, want ze betaalden toch 3,5 miljoen euro voor hem en hij is allesbehalve blij met de situatie.

En dan is er nog het geval rond Marco Kana. Het jeugdproduct had altijd goeie vooruitzichten, maar komt nu ook niet meer in de plannen voor. Ook voor hem moet er een oplossing gezocht worden, zeker nu ook Leander Dendoncker erbij gekomen is.

Fredberg hoopt nog een winger en een creatieve middenvelder erbij te halen. Of iemand die op de twee posities kan spelen. Maar ook hij is tot dezelfde conclusie gekomen: waar Anderlecht vooral nood aan heeft, is iemand met diepgang. Iemand die niet telkens de bal in de voet vraagt.