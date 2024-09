Vertrekken uit de Bundesliga, een slecht idee voor een Rode Duivel als je Tedesco kent?

Arne Engels heeft deze zomer besloten de Bundesliga en Augsburg te verlaten, om naar Celtic te trekken. Een prestigieuze transfer, maar is het de juiste keuze voor de ontwikkeling van zijn carrière, met name internationaal?

Arne Engels heeft al verrast door op zeer jonge leeftijd bij FC Augsburg in de Bundesliga te tekenen. Hij, die een van de steunpilaren was van Club NXT en van wie gedacht werd dat hij snel in het A-team zou verschijnen, koos ervoor om in Duitsland tegen degradatie te spelen, met het nodige risico dus.

"Ik had niet de vooruitzichten op korte termijn waarop ik had gehoopt in Brugge, en toen ik de kans kreeg om bij Augsburg te tekenen, leek dat logisch. Ik denk dat we achteraf kunnen zeggen dat het de juiste keuze was", verklaarde Engels tijdens de persconferentie in Tubeke op dinsdag.

Augsburg kon zich uiteindelijk redden en Arne Engels heeft op slechts 20-jarige leeftijd al 51 Bundesliga-wedstrijden gespeeld (met 3 doelpunten en 9 assists). Een status die de aandacht trok van Domenico Tedesco.

Vertrekken van Duitsland naar Schotland, een slecht idee?

© photonews

Maar deze zomer heeft de middenvelder van Augsburg een keuze gemaakt: hij trok naar Celtic Glasgow. De Schotse kampioen legde 11 miljoen euro op tafel en dus is het waarschijnlijk dat de bescheiden Duitse club niet tegen zijn vertrek was, maar Engels lijkt vol vertrouwen. "Ik ga nu voor trofeeën spelen. Ik zal de Champions League spelen, ik zal mezelf veel meer laten zien", zegt hij.

"De fans van Celtic Glasgow zijn ook ongelooflijk. Het spelen van de Old Firm tegen Rangers was al een ongelooflijke kans", gaat Engels verder, die afgelopen weekend in deze legendarische klassieker zijn Schotse debuut mocht maken.

Maar ondanks dat hij de kans zal hebben om de Champions League te spelen (waar hij overigens... Club Brugge zal tegenkomen), heeft Arne Engels dan toch de juiste keuze gemaakt?

Het niveau van de Schotse competitie ligt ver onder dat van de Bundesliga, en Tedesco heeft een zwak voor die laatstgenoemde. Nog een goed seizoen bij Augsburg, en de top van Duitsland zou misschien ook wel bij Arne Engels hebben aangeklopt. De toekomst zal uitwijzen of deze beslissing de juiste was...