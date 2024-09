Standard wil zich versterken met aanvaller van Belgische topclub

Standard is nog op zoek naar versterking vooraan. De club is in eigen land op zoek gegaan en is bij Union SG uitgekomen.

Standard zit dit seizoen met het probleem dat vooraan nog wat creativiteit en kwaliteit mist. De club kreeg op drie speeldagen tijd nog maar drie doelpunten tegen maar scoorde er slechts twee. De piste Ibrahim Sunusi werd onderzocht, maar er lijkt geen deal te komen. De Rouches zijn nu echter wel in gesprek met Union SG... Standard zou zich namelijk graag versterking met Dennis Eckert Ayensa. Het gaat dan om een uitleenbeurt met aankoopoptie. De 27-jarige speler zou zelf niet tegen een transfer zijn. Hij ligt nog tot juni 2025 onder contract bij de Brusselse club en een vertrek zou dus niet onlogisch zijn. De vertegenwoordigers van beide clubs zullen elkaar waarschijnlijk vaak zien in de laatste uren van de transferperiode. Er wordt nog steeds gesproken over een mogelijke ruil tussen Arnaud Bodart en Anthony Moris. Een deal die niet verbonden is met die van Dennis Eckert Ayensa, aangezien vooral de doelman van Standard overtuigd moet worden in dit dossier.