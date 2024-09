De waarschijnlijke opstelling van België voor de wedstrijd tegen Israël in de Nations League: wie vervangt Vertonghen?

België neemt het vrijdagavond op tegen Israël in de Nations League. Dit is de waarschijnlijke opstelling van Domenico Tedesco voor zijn eerste wedstrijd na het EK.

De Rode Duivels zullen het vanavond in Debrecen (Hongarije) opnemen tegen Israël in de Nations League. Domenico Tedesco en het nationale team moeten het hart van hun supporters heroveren en hen opnieuw overtuigen na de mislukking op het EK. Jan Vertonghen is niet meer beschikbaar en Romelu Lukaku is afwezig: Tedesco zal dus moeten aanpassen.

In doel zal Koen Casteels, de beste Duivel tijdens het EK, zijn plaats logischerwijs behouden. Tenzij de coach besluit zijn transfer naar Saoedi-Arabië te 'straffen' met een terugkeer op de bank, ten gunste van Matz Sels in dat geval.

Arthur Theate als vervanger van Jan Vertonghen

Voor hem zal de verdediging naar verwachting bestaan uit Thomas Meunier aan de rechterkant, Wout Faes en Arthur Theate in het centrum van de verdediging, samen met Maxim De Cuyper aan de linkerkant. Tedesco bevestigde tijdens de persconferentie dat Theate de beste kansen heeft om Vertonghen te vervangen.

In het middenveld is stabiliteit nodig, en het duo van Aston Villa: Amadou Onana - Youri Tielemans, heeft een grote kans om te starten. Daarvoor is er onvermijdelijk Kevin De Bruyne die heeft bevestigd dat hij graag aanwezig wil zijn tot 2026.

Op de flanken zal Jérémy Doku naar alle waarschijnlijkheid aan de linkerkant plaatsnemen, terwijl er vraagtekens zijn aan de rechterkant. Er kan met Charles De Ketelaere worden getest op die positie, maar het zou te gemakkelijk zijn om Johan Bakayoko en Dodi Lukebakio te vergeten, die zeker speeltijd zullen krijgen tijdens deze Nations League-wedstrijden. Het is moeilijk om op dit moment te zeggen wie de voorkeur zal krijgen.

De tijd is gekomen voor Loïs Openda

In afwezigheid van Romelu Lukaku, komt de plaats in de spits natuurlijk toe aan Loïs Openda, die nu zijn kansen echt kan grijpen bij de nationale ploeg.

Mogelijke opstelling van België: Casteels - Meunier, Faes, Theate, De Cuyper - Onana, Tielemans, De Bruyne - De Ketelaere, Doku, Openda.