Wout Faes vindt een ding toch erg jammer na overwinning tegen Israël: "Dat is zuur"

Een logische uitslag na de eerste Nations League-wedstrijd van de Rode Duivels. Met een 3-1 overwinning tegen Israël op zak, trekken ze naar Frankrijk.

De Rode Duivels konden met 3-1 winnen van Israël in de Nations League. Zo zullen ze met een goed gevoel naar Lyon kunnen trekken, waar er tegen Frankrijk gespeeld wordt.

Wout Faes had over het algemeen een goed gevoel, alleen had hij er als verdediger graag een clean sheet bij gehad. "Het is zuur dat we geen clean sheet pakken, we waren iets te passief in aanloop naar die goal", begon hij bij Het Nieuwsblad.

"Dat moeten we kunnen vermijden, maar in het algemeen hebben we onze job gedaan", gaat hij verder. "Het heeft geholpen in de tweede helft dat we snel scoorden, we kwamen uit de kleedkamer met honger en grinta en hoge druk."

Zo geven de Rode Duivels wel een goed signaal na het mislukte EK van deze zomer. "De eerste wedstrijd na een toernooi is speciaal, we hebben kunnen winnen, dat is het belangrijkste."