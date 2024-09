Kevin De Bruyne krijgt meteen repliek: "Tikje respectloos, hij kent daar niets van"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne had na de wedstrijd tegen Israël heel wat te vertellen over hoe traag het met name in de eerste helft ging bij de Duivels. Daarbij maakte hij ook een pijnlijke vergelijking met het handbal. En de handballers konden daar niet echt om lachen.

Kevin De Bruyne liet zich na de 3-1 zege tegen Israël vooral uit over de magere eerste helft. Daarin werd al te vaak een breiwerkje opgezet, zonder echt voor de ultieme diepgang te zorgen. "Het was van links naar rechts en terug. We speelden te veel handbal", aldus De Bruyne na de wedstrijd. Daarin wordt hij nu toch wel wat teruggefloten uit het handbal zelf. Korneel Douven - handbaltrainer van Sporting Pelt - heeft in Het Laatste Nieuws aangegeven dat passief spel in het handbal net wordt afgestraft en absoluut niet mag. De vergelijking gaat dus niet op. Tikje respectloos "Wie dat zegt, die kent eigenlijk niets van onze sport. En het is niet enkel Kevin De Bruyne, ook voetbalcommentatoren bezondigen er zich meermaals aan", beseft Douven. "Ik wil het niet al te veel opblazen, maar het is een beetje respectloos." Een boodschap richting iedereen om ook eens écht naar handbal te kijken? Het gaat er in ieder geval vaak snel en fysiek aan toe.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Frankrijk - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (09/09).