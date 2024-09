Voor hem kijken de mensen naar de Rode Duivels: "Ik zal risico's blijven nemen"

De Rode Duivels openden de campagne in de Nations League met een overwinning tegen Israël. Maandag wacht nog een duel met Frankrijk.

Romelu is de reden waarom de Rode Duivels winnen, maar Doku is de reden waarom we naar de Rode Duivels kijken. Het is een uitspraak waar Jérémy Doku deels wel akkoord mee kan gaan.

“Ik denk dat ik altijd wel een leuke voetballer ben geweest om naar te kijken — ik ben nu eenmaal een dribbelaar — maar ik wil ook de Jérémy zijn die de Rode Duivels laat winnen. Het complete plaatje, dat wil ik zijn”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Leider zijn is niets nieuws voor hem. Dat deed hij naar eigen zeggen ook al op het EK in Duitsland. “Ik had zoiets van: ik ben vaste waarde, speel voor een grote club en moet ook leiding beginnen geven. Nu Romelu er niet bij is, wordt het misschien nog meer van mij verwacht.”

Goed omgaan met de druk, zeker nu ook Carrasco en Trossard niet van de partij zijn, lijkt de grote opgave te worden voor onze landgenoot. “Er wordt naar mij gekeken en dat mag. Maar ik leg mezelf al genoeg druk op, hoor”, gaat hij verder.

“Jullie mogen die zoveel opvoeren als jullie willen, maar uiteindelijk is het aan mij om me daardoor te laten beïnvloeden of niet. Ik ervaar het niet als iets negatiefs. Ik zal altijd mijn ding proberen te doen, risico's blijven nemen en dribbels blijven aangaan.”