Waarom altijd zoveel kritiek op Romelu Lukaku? "Ronaldo en Messi zijn ook jarenlang bekritiseerd..."

Ondanks zijn status als topscorer aller tijden van de Rode Duivels, blijft Romelu Lukaku heel wat kritiek krijgen.

Romelu Lukaku heeft, met bijna 650 gespeelde wedstrijden, meer dan 300 doelpunten gescoord. Een enorme prestatie, en wat te denken van zijn doelpuntenaantal in het nationale team.

Met 85 doelpunten in 119 interlands is de 31-jarige spits de topscorer in de geschiedenis van de Rode Duivels. Toch krijgt hij ook veel kritiek.

Zowel bij zijn club als sinds zijn debuut in het nationale team is Big Rom nooit gespaard geweest. Hoe is dit te verklaren, terwijl zijn carrière objectief gezien van wereldniveau is?

Jordan Lukaku reageert op de kritiek over Romelu

In een interview met So Foot, heeft Jordan Lukaku, de jongere broer van Romelu, gereageerd op deze voortdurende kritiek. "Soms zijn mensen hard tegen hem, maar ik heb het gevoel dat het gaat om de schoonheid", begint hij.

"Ze willen sterren in hun ogen zien bij het bekijken van een actie. Het hoort bij het vak, je kunt niet iedereen tevreden stellen. Ronaldo en Messi zijn jarenlang bekritiseerd, dus mijn broer zal er ook niet aan ontsnappen."