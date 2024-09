Alexis Flips wil weer plezier hebben in het voetbal: "Was voor mij onmogelijk om te slagen bij Anderlecht"

Alexis Flips heeft uiteindelijk toch een oplossing gevonden en is aan de slag gegaan bij Charleroi. Bij Anderlecht leek hij geen toekomst meer te hebben.

Alexis Flips is na een zeer moeilijk seizoen bij Anderlecht moeten vertrekken. De aanvallender middenvelder evalueert zelf zijn seizoen.

"Ik ervaar het als een mislukking. Daar verstop ik me niet voor. Ja, ik kreeg niet genoeg speeltijd bij Anderlecht, maar misschien had ik meer doelpunten moeten maken en beslissender moeten zijn. Hetzelfde geldt voor dat half jaar in Turkije. Ik heb het hele jaar aan mezelf getwijfeld", begint hij bij Het Nieuwsblad.

Flips speelde in totaal 14 wedstrijden voor Anderlecht en kon geen enkele keer scoren en geen enkele assist geven. Toen hij in de tweede helft van het seizoen aan Ankaragücü werd uitgeleend, gaf hij één assist in 12 wedstrijden.

"Ik had geen statistieken meer. Dat was wennen, want die kon ik in de Ligue 1 wel altijd voorleggen", gaat hij verder. "Om eerlijk te zijn denk ik dat het voor mij onmogelijk was om te slagen in Anderlecht. De speelstijl van Brian Riemer past helemaal niet bij die van mij."

"Pas op, ik neem ook mijn deel van de verantwoordelijkheid. Toch ben ik blij dat ik kan zeggen dat ik mij altijd voor de volle honderd procent gegeven heb als ik op het veld stond", besluit Flips.

Charleroi bood hem uiteindelijk een oplossing aan. Hij wordt nu voor één seizoen gehuurd, met aankoopoptie. De kans dat hij nog voor paars-wit zal spelen lijkt klein.