Dimitri de Condé geeft meer uitleg over Genk-spelers die een transfer niet zagen doorgaan deze zomer: "Hij heeft de knop omgedraaid"

KRC Genk heeft er een goede transferperiode opzitten. Toch zijn er nog enkele spelers die gehoopt hadden deze zomer een transfer te versieren en daar niet in slaagden.

KRC Genk blijft over het algemeen met een goed gevoel achter na deze zomermercato. De club deed goede inkomende transfers en kon heel wat spelers voor een mooi bedrag verkopen.

Maar toch zijn er ook enkele spelers die graag een mooie transfer hadden versierd deze zomer maar daar uiteindelijk niet in slaagden. Denk maar aan Zakaria El Ouahdi die graag naar Benfica wou trekken.

Dimitri de Condé is bijzonder blij dat hij is gebleven. "Met zijn enorm loopvermogen is hij heel belangrijk in de manier waarop wij willen spelen. El Ouahdi heeft een geweldige instelling. Natuurlijk was hij gecharmeerd door de interesse van Benfica", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Maar wij vonden het te vroeg voor een vertrek en toen bleek dat Benfica ook niet bereid was om ver genoeg te gaan voor een transfer, heeft hij de knop omgedraaid met de woorden: ik geef me voor 200 procent voor KRC Genk."

Ook verdediger Carlos Cuesta leek een tijdje op weg naar de uitgang bij de Limburgers, maar hij is nog steeds een speler van KRC Genk. Dan is er ook nog Mujaid Sadick, wiens contract na dit seizoen zou aflopen.

"De betrokken club - Torino, mg – heeft geïnformeerd maar nooit een bod uitgebracht. Cuesta is hier vijf jaar en heeft een sterke Copa America achter de rug. Dan begrijp je zo iemand zijn ontgoocheling. Maar dat is voorbij, zijn gezin is ook heel gelukkig in België. Met Sadick zijn we volop in gesprek over een nieuwe overeenkomst. Ik heb er een goed oog in dat we er zullen uit geraken", besluit de Condé.