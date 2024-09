Kun je het toeval noemen? Patris schenkt klare wijn over aanstelling van halfbroer bij STVV

Louis Patris wordt door RSC Anderlecht uitgeleend aan STVV. In de deal is een aankoopoptie opgenomen.

STVV haalde met Felice Mazzu een nieuwe trainer binnen tijdens de interlandbreak. Bijna op hetzelfde moment kwam Louis Patris op huurbasis over van RSC Anderlecht.

Het grote ongelijk van RSC Anderlecht wil hij bij de Kanaries alvast niet bewijzen. “Ik heb geen revanchegevoelens tegenover Anderlecht, hoor”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Dit zijn momenten die je meemaakt in je voetbalcarrière. Vorig jaar liep het wel. Ik speelde 16 matchen, waarvan 10 in de basis. Ik heb er overigens nog een contract tot 2028.”

Opvallend was ook dat zijn halfbroer Jérôme ondertussen ook bij STVV aan de slag is. Hij is nu lid van de staf van Felice Mazzu. De transfer van Patris is daar echter niet aan gelinkt.

“Neen, er is echt geen verband. Jérôme is inderdaad mijn dertien jaar oudere halfbroer. Maar het is Mazzu die hem er graag bij wilde. Dat wij halfbroers zijn heeft daar totaal niets mee te maken. De familiale band is trouwens totaal niet storend nu we dezelfde kleuren verdedigen.”