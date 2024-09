De Bruyne blijft foutloos met Manchester City, Belgische doelman stunt tegen Liverpool

Niet enkel in de Belgische competitie werd er dit weekend naar hartenlust gevoetbald, dat is ook het geval in het buitenland. Zo is er ook in Engeland een nieuwe speeldag afgewerkt dit weekend.

Manchester City blijft het weergaloos doen in de Premier League. Ook in eigen huis tegen Brentford liet het geen steek vallen. Al was er wel een héél snelle achterstand in de eerste minuut dankzij Wissa. De thuisploeg zette de scheve situatie vrij snel recht. Met dank aan - hoe kan het ook anders - Erling Haaland. Die scoorde twee keer en zorgde zo voor een 2-1 voorsprong na een halfuur. © photonews Kevin De Bruyne speelde de hele wedstrijd voor Manchester City, terwijl Jérémy Doku de hele match op de bank bleef. Man City heeft nu 12 op 12 en is alleen leider in de Premier League. Stunt van Nottingham Forest De stunt van het weekend komt misschien wel van Nottingham Forest. Zij gingen met 0-1 winnen op bezoek bij Liverpool. Hudson-Odoi was de held van dienst bij de bezoekers. Matz Sels van zijn kant wist vijf reddingen uit zijn handschoenen te schudden en zorgde zo ook mee voor de belangrijke driepunter. De club heeft nu verrassend 8 op 12, Liverpool heeft nog een puntje meer in de stand. 14/09/2024 13:30 Southampton - Manchester United 0-3 14/09/2024 16:00 Fulham - West Ham Utd 1-1 14/09/2024 16:00 Brighton - Ipswich Town 0-0 14/09/2024 16:00 Crystal Palace - Leicester City 2-2 14/09/2024 16:00 Liverpool FC - Nottingham Forest 0-1 14/09/2024 16:00 Manchester City - Brentford 2-1 14/09/2024 18:30 Aston Villa - Everton 3-2 14/09/2024 21:00 Bournemouth - Chelsea 0-1