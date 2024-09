Schoonvader van Leander Dendoncker had wel heel nare droom voor komst bij Anderlecht

Leander Dendoncker is back in business. Onze landgenoot speelde zaterdag zijn eerste officiële competitiewedstrijd voor RSC Anderlecht.

Leander Dendoncker is opnieuw een speler van RSC Anderlecht. Voor schoonvader David Steegen, die 15 jaar perschef was bij paarswit, is het een klein beetje een droom die uitkomt.

Nochtans had het ook anders kunnen lopen. Althans als we de dromen van Steegen mogen geloven, zo vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

“Zo’n drie weken voor het einde van de mercato had ik een nachtmerrie. Echt waar”, klinkt het. “Er was toen nog geen sprake van interesse van Anderlecht.” En het werd nog een potje straffer.

“Ik droomde dat ik samen met Leander en Anna in een auto zat en dat Leander zich plots omdraaide en zei: ‘Luister, David. Sorry, maar het was de beste keuze. Ik heb getekend voor Club Brugge.’”

Steegen maakte in zijn dromen zelfs al de nodige plannen. “Ik droomde zelfs verder over hoe ik me zou vermommen om anoniem toch naar zijn matchen bij Brugge te gaan kijken. Want, ja Leander is mijn schoonzoon. Ik wil zijn wedstrijden bijwonen.”