Antonio Conte spreekt vol lof over prestaties van Romelu Lukaku, maar... Napoli-coach geeft Rode Duivel ook meteen extra huiswerk

Romelu Lukaku heeft zijn entree bij SSC Napoli niét gemist. Afgelopen weekend had de Rode Duivel met een doelpunt en twee assists een heel belangrijk aandeel in de drie punten. Ook Antonio Conte is vol lof.

SSC Napoli won afgelopen weekend met 0-4 bij Cagliari Calcio. Romelu Lukaku was met een doelpunt en twee assists de matchwinnaar bij Partenopei.

"Romelu heeft het uitstekend gedaan", steekt Antonio Conte zijn lof niet onder stoelen of banken. "Je merkt aan alles dat Lukaku enorm veel goesting heeft. Ik ben er zeker van dat hij een sleutelspeler zal worden."

Conte steekt niet onder stoelen of banken dat hij een grote fan is van de Rode Duivel. "Ik heb er destijds bij Internazionale FC op aangedrongen dat hij naar Milaan zou komen. Ook in mijn periode als coach van Chelsea FC wilde ik hem er al graag bij."

"Al heeft hij nog werk", besluit Conte. "Romelu is fysiek sterk, maar er is progressiemarge. Zijn fysieke toestand is op dit moment nog niet optimaal."

Kunnen Antonio Conte en Romelu Lukaku ook met SSC Napoli de titel pakken?

Dat is overigens niet onlogisch. In Londen had Big Rom geen toekomst meer, terwijl het tot eind augustus heeft geduurd vooraleer hij kon aansluiten bij Napoli.