Thibaut Courtois haalt opnieuw uit naar Domenico Tedesco: "Als de coach je niet meer respecteert..."

Thibaut Courtois lijkt niet snel terug te keren als Rode Duivel. De doelman heeft onlangs aangekondigd dat hij niet zal terugkeren naar de nationale ploeg zolang Domenico Tedesco coach is. In zijn documentaire op Amazon Prime genaamd 'The Return of the Number One', praatte hij er nog eens over.

Het conflict tussen Courtois en Tedesco begon meer dan een jaar geleden, toen de bondscoach besloot om hem niet de aanvoerdersband te geven voor een EK-kwalificatiewedstrijd. Na dat incident verliet Courtois de nationale ploeg. Men dacht dat de situatie tijdelijk zou zijn, maar Courtois is lang niet van plan om terug te keren. Nadat hij een groot deel van het seizoen geblesseerd was, kondigde de Real Madrid-doelman aan dat hij niet naar het EK zou gaan. Onlangs nam hij een serieuze beslissing. Rode Duivels: Thibaut Courtois haalt uit naar Domenico Tedesco Hij heeft besloten niet terug te keren naar de Rode Duivels zolang Tedesco de bondscoach is. Hierdoor is België een van de beste keepers ter wereld kwijt. In een documentaire gemaakt door Amazon Prime over zijn lange revalidatie en terugkeer naar La Liga, sprak Courtois opnieuw over het conflict, zonder doekjes erom te winden. "Ik wilde dat de ploeg weer succesvol zou worden, maar als de coach je niet steunt of respecteert, verlies je je motivatie. Uiteindelijk heeft het niets meer met de aanvoerdersband te maken", verklaarde hij.