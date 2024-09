Anderlecht-speler bijt op lip als het gaat over Brian Riemer: "Ik heb daar mijn eigen mening over"

Anderlecht bleef tegen Charleroi steken op een 0-0 gelijkspel, onder leiding van interim-coach David Hubert. Het was de eerste wedstrijd zonder Brian Riemer, een bijzonder moment voor de Deense verdediger Zanka, die dankzij Riemer naar Anderlecht kwam.

Afgaande op zijn lichaamstaal was Zanka het helemaal niet eens met de beslissing. “Ik heb Brian meteen gecontacteerd na zijn ontslag. Je weet dat dit in het voetbal kan gebeuren, maar het menselijke aspect blijft belangrijk. Dat mag je niet vergeten,” zei Zanka.

Zanka werkte al samen met Riemer bij Kopenhagen, Brentford en Anderlecht, en de twee hebben een sterke band. Riemer was degene die Zanka overtuigde om de Premier League te verlaten en zich aan te sluiten bij paars-wit. Het ontslag van de coach kwam dan ook hard aan bij de verdediger.

“Er hing iets in de lucht, dus je kan niet zeggen dat het helemaal onverwacht was. Toch hoopte ik dat hij nog een kans zou krijgen. Ik heb daar mijn eigen mening over, maar mijn focus ligt nu volledig op Anderlecht. Zo is het leven van een voetballer, of je het nu leuk vindt of niet. Hoe langer je in dit wereldje zit, hoe meer je beseft hoe onvoorspelbaar het is,” aldus Zanka.

“Ik vond niet dat het zo slecht ging. We waren nog aan het zoeken, met enkele spelers die pas laat in de transferperiode kwamen. Maar we weten ook dat de verwachtingen bij Anderlecht hoog zijn, en dat moeten we als spelers accepteren."

"Na achttien jaar als prof weet ik hoe dit werkt. Wat nu telt, is dat David Hubert onze coach is. Of hij dat nu enkele weken blijft, tot het einde van het seizoen, of dat er een nieuwe coach komt, we gaan samen werken om onze doelen te bereiken.”