Peter Vandenbempt spaart fans van Beerschot niet en geeft hen weinig hoop voor derby

Beerschot moet volgende zondag vol aan de bak in de derby tegen Antwerp. Je kan van verschillende kanten bekijken of de timing daarvoor goed of helemaal fout zit.

Beerschot staat in de stand voorlopig troosteloos laatste, met amper 1 op 24. De zware nederlaag tegen die andere degradatieploeg STVV kwam bijzonder hard aan en deed de potjes overkoken.

“Ik vraag me af wat de boze supporters van Beerschot eigenlijk hadden verwacht?”, zegt Peter Vandenbempt over de situatie van de club bij Sporza.

“Vorig jaar is de club tot eigen verbazing gepromoveerd. Twee van hun architecten zijn vertrokken naar Leuven - een veeg teken - en voorts zit je met een onzichtbare eigenaar in het buitenland die liever niet te veel geld uitgeeft, behalve aan het contract van trainer Dirk Kuyt.”

De vele nieuwe spelers in de ploeg hadden totaal geen ervaring met vechten tegen degradatie in de Belgische competitie. “Het is niet dat de spelers niet strijden of lopen, er is gewoon te weinig kwaliteit. Dan is het pijnlijk dat boze fans Sanusi bedreigen in de mixed zone.”

Dat is helemaal geen correcte aanmoediging voor de derby van zondag. Dat zou wel eens een compleet drama kunnen worden. “Het zou op de Bosuil wel eens een pijnlijke namiddag kunnen worden. Maar of de spelers daar verantwoording voor moeten afleggen? Dat denk ik niet.”