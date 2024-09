Coach van promotiekandidaat in de CPL spreekt ambities duidelijk uit: "We willen overgaan, dat blijft onze ambitie"

Zulte Waregem heeft zich na een 1 op 6 herpakt en staat momenteel op de vierde plaats met 10 punten. Coach Sven Vandenbroeck verwacht dat de CPL alweer zo spannend zal worden als afgelopen seizoen.

Zulte Waregem wou afgelopen seizoen absoluut promoveren naar de Jupiler Pro League. Dat lukte echter niet, maar dit seizoen zullen ze opnieuw meedoen voor die promotie.

Vorig seizoen werd het bijzonder spannend in de Challenger Pro League. Een heel seizoen lang bleef het enorm spannend in het klassement. Alle plaatsten, van de leider tot nummer 8, lagen steeds bijzonder dicht op elkaar.

Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck verwacht dat dit opnieuw zal gebeuren. "Ik verwacht inderdaad opnieuw een spannende competitie. Mijn mening is dat RWDM op dit moment iets sterker is dan de rest. Ze hebben een mooi geheel met ook wel wat kwaliteit op de bank", begint hij op de clubwebsite.

"Tussen plaats 2 en plaats 8 verwacht ik dat alles dicht bij elkaar zal liggen", voorspelt Vandenbroeck. "Zoals ik al zei, ben ik benieuwd naar onze resultaten tegen teams die mee zullen draaien aan de top. Ik hoor overal heel wat positiviteit. Dat is mooi meegenomen, maar het is mijn taak om iedereen met de voetjes op de grond te houden."

Het grote doel blijft bij Zulte Waregem natuurlijk de promotie. "We moeten realistisch blijven en hebben wel nog wat werk voor de boeg als we verder willen meedraaien aan de top. We willen heel graag overgaan, en dat blijft onze ambitie. Ik zei altijd dat maart een cruciale maand wordt en dan kunnen we kijken of we onze ambitie mogen of moeten bijstellen."