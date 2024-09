Hugo Broos zoekt reden waarom Club Brugge zeven goals in twee matchen tegen kreeg

Club Brugge kreeg vorige week in twee matchen zeven goals binnen. Drie tegen Dortmund, vier van KAA Gent.

Trainer Nicky Hayen zag het met lede ogen aan tegen KAA Gent. Hij stelde vast dat sommige jongens plots andere dingen begonnen te doen, zo zei hij na de wedstrijd over zijn defensieve blok.

We moeten naar 2018 terugkeren, tegen Standard dat jaar, dat Club Brugge in het eigen Jan Breydelstadion in de competitie vier doelpunten tegen kreeg.

Hugo Broos zocht een reden waarom blauwzwart plots zoveel defensieve fouten maakte. Ordonez en Onyedika presteerden duidelijk veel minder tegen KAA Gent dan in de Champions League enkele dagen ervoor.

Ook Mechele en De Cuyper lieten hun tegenstanders zomaar doorlopen. Enkel Seys was op niveau, al was hij ook te laat bij het vierde doelpunt van de Buffalo’s. Voor Broos zou wel eens de aanvallende onmondigheid van Club een rol kunnen spelen.

“Je ziet dat ze de kansen missen en denkt: 'Nu mag er hier geen bal binnengaan.' En als je er dan twee tegen krijgt, dan draag je dat toch mee”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “Tegen Dortmund en al zeker tegen Gent kon het 2-0 zijn aan de rust. Dat verandert alles.”

Een gebrek aan agressiviteit speelt volgens Broos hoe dan ook mee. “Bij die laatste goal mogen ze 35 meter lopen met de bal om dan op twee meter van de doellijn de pass te geven.”