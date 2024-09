Marc Degryse ziet topprioriteit: "Club Brugge moet stilaan denken aan een opvolger voor hem"

Ook al verloor Club Brugge afgelopen weekend van KAA Gent, toch is de spelerskern bijzonder sterk voor de Jupiler Pro League. Al zal er binnenkort een topprioriteit bij de inkomende transfers nodig zijn.

Club Brugge is en blijft de grote titelfavoriet van Marc Degryse, ook al ging het hen dit seizoen soms niet voor de wint. Nochtans zag blauwzwart met Nusa, maar vooral Thiago twee belangrijke elementen vertrekken.

“Nilsson heeft bij Union bewezen dat hij de kleedkamer van Club kwaliteit en ervaring kan bijbrengen”, zegt de analist in de voetbalgids van Het Laatste Nieuws. “Club is niet verzwakt uit de mercato gekomen.”

Vorig jaar al sprak Degryse dat er een extra verdediger nodig was, genre Vertonghen of Alderweireld, die meteen een leider was. Maar vandaag was dat blijkbaar niet zo nodig, ook al draaide de komst van Dedryck Boyata op een fiasco uit.

Toch moet Club Brugge rekening houden dat er wel iets zal moeten gebeuren. “Mechele heeft bovendien bewezen dat je met hem kampioen in België kan worden.”

Maar hoelang zal hij het nog uitzingen bij de regerende landskampioen. Hij ligt nog tot 2027 onder contract. “Club moet wel stilaan denken aan wat na Mechele. Hoe zit het trouwens met Spileers? Die lijkt van het voorplan verdwenen.”