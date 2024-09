Vier titels pakte hij met Anderlecht: "Maar nu geef ik Ferencvaros een reële kans op winst"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht neemt het in de Europa League op tegen Ferencvaros. Roland Johasz geeft de bezoekers echter een goede kans op winst.

41 jaar is Roland Juhasz ondertussen. Hij is in Brussel om als co-commentator te fungeren voor de Hongaarse televisie, vandaag bij de wedstrijd tussen Anderlecht en Ferencvaros.

“Ik zal dit stadion op tv altijd het Constant Vanden Stockstadion of het Astridpark noemen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Het Lotto Park? Neen, dat ligt me niet zo.”

Vier titels en een beker won hij met Anderlecht. Hij voelt maar al te goed hoe groot de stress bij zijn ex-ploeg op dit moment is om aan de Europese verhaal te beginnen.

Verliezen, net na het ontslag van Brian Riemer, zal de druk alleen maar vergroten. “Het zal toch niet evident worden voor Anderlecht”, gaat Juhasz.

Hij volgde de match van Anderlecht tegen Dinamo Minsk in Hongarije. “Ik zag toen een Anderlecht dat met veel lange ballen speelde en begreep niet wat hun plan toen was. Ze hadden zonder Vertonghen en Hazard ook geen leiders om de ploeg in handen te nemen.”

Dendoncker kan dat oplossen volgens Juhasz, maar wellicht niet op korte termijn. “Vroeger had ik altijd gezegd dat Anderlecht de favoriet zou zijn, maar nu geef ik Ferencvaros een reële kans op winst.”