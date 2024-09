Het enigma van Anderlecht, al werd hij tegen Ferencvaros abnormaal behandeld

Anderlecht heeft met Samuel Edozie een schot in de roos gemaakt. De winger heeft een impact op het spel van paars-wit. Maar een andere vleugelaanvaller blijft worstelen met zichzelf. Nilson Angulo is een enigma te noemen bij paars-wit.

De Ecuadoraan moest er woensdag af na twee wel heel lichte gele kaarten. Die eerste kreeg hij nadat er een Hongaar op zijn voet ging staan, de tweede was nog belachelijker nadat de ref in een stukje comedie trapte.

Hij kreeg zijn tweede gele (zoals u hieronder kan zien) na een arm die lichtjes op de borst van zijn tegenstander werd gelegd. Die viel voor dood neer nadat hij besefte dat Angulo even daarvoor al geel had gekregen. En de scheidsrechter trapte erin.

Pech, maar Angulo moet dringend ook zijn prestaties verbeteren. Naar wat we horen is hij op training wel goed en laat hij soms mooie dingen zien. Maar op matchen komt dat er niet uit. Hij loopt zich telkens vast in zijn dribbels.

Angulo had veel krediet gekregen na zijn goal tegen Club Brugge, die paars-wit nog eens winst opleverde. Maar momenteel weten ze niet goed wat ermee aan te vangen. Hij is belangrijk, zeker nu Francis Amuzu weer eens geblesseerd is.

David Hubert heeft amper nog wingers over. Anders Dreyer is wel terug, maar Hubert wil liever met twee flankaanvallers spelen die niet naar binnen komen. Dreyer riskeert in de weg van Stroeykens en Verschaeren te gaan lopen. Angulo is meer het type dat hij nodig heeft, moest die zijn vertrouwen eens vinden en de juiste beslissingen maken.