Sébastien Pocognoli maakt zich klaar om José Mourinho in de ogen te kijken met Union SG: "Geeft een bijzondere smaak..."

Union Saint-Gilloise speelt donderdag in de Europa League tegen Fenerbahce, dat gecoacht wordt door José Mourinho. Sébastien Pocognoli kijkt er alvast naar uit.

Uitgeschakeld in de Champions League door Slavia Praag in de play-offs, begint Union Saint-Gilloise donderdag aan hun campagne in de Europa League. Een reis naar Fenerbahce staat op het programma.

Dan volgt een ontmoeting met niemand minder dan... José Mourinho. De coach van Union, Sébastien Pocognoli, blikte al even vooruit op de wedstrijd tijdens een persconferentie op woensdag.

"De status van Fenerbahçe plaatst ons onvermijdelijk in een underdogpositie", begon hij volgens La Dernière Heure. "Maar dat betekent niet dat we het zullen benaderen door gewoon te 'genieten'. We zullen spelen met onze waarden en ons DNA. Persoonlijk ben ik blij dit soort ervaring te kunnen beleven aan het roer van Union."

"Het klopt dat het feit dat José Mourinho de tegenstander is een bijzondere smaak geeft, omdat je altijd inspiratie haalt uit de besten. Maar zodra de wedstrijd begint, zal ik me alleen concentreren op de prestatie van mijn team."

Union zal verschillende spelers moeten missen, waaronder Mohammed Fuseini, evenals Elton Kabangu. Deze laatste zal "meerdere weken" afwezig zijn, legde de coach van Union uit.